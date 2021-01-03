В Челябинской области похолодает до −23 градусов

Южноуральские синоптики рассказали, чего ждать от погоды в понедельник

В понедельник, 4 января, в Челябинской области ожидается небольшой снег и порывистый ветер. Ночью при прояснении синоптики прогнозируют до −23 градусов. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

В ночь на 4 января ожидается −13, −18 градусов, при прояснении до −23 градусов. На крайнем западе будет нехолодно: до −8, −13 градусов. Облачно с прояснением, небольшой, местами умеренный снег, слабые метели. Ветер юго-восточный, южный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Днем столбики термометров поднимутся до −11, −16 градусов, на крайнем западе потеплеет до −7 градусов. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду. Облачно с прояснением, местами небольшой снег.

В Челябинске в ночь на понедельник синоптики прогнозируют до −16, −18 градусов. Облачно с прояснением, снег. Ветер юго-восточный от 5 до 10 метров в секунду. Днем будет чуть теплее — до −12, −14 градусов. Облачно с прояснением, временами небольшой снег. Ветер юго-восточный от 3 до 8 метров в секунду.