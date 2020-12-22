В Челябинской области похолодает до –22 градусов

Днем синоптики прогнозируют значительное потепление

Сегодня, 22 декабря, в Челябинской области вновь похолодает до −22 градусов. Днем синоптики обещают потепление. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается до −10, −15 градусов, в низинах похолодает до −17, −22 градусов. Днем потеплеет до −5, −10 градусов. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.

В Челябинске утром будет теплее — столбики термометров покажут −11, −13 градусов. Днем воздух прогреется до −6, −8 градусов. Облачно с прояснением, без существенных осадков. Ветер западный от 6 до 11 метров в секунду.

Редакция «Первого областного» информагентства желает читателям позитивного дня!