В Челябинской области похолодает до −20 градусов

Также синоптики прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер

В Челябинскую область постепенно возвращаются «зимние» температуры. Сегодня, 29 декабря, в регионе похолодает до −18 градусов. Также синоптики прогнозируют небольшой снег и порывистый ветер. Подробнее о погоде во вторник рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Утром в Челябинской области ожидается −10, −15 градусов, при прояснении похолодает до −20 градусов. Днем столбики термометров поднимутся до −8, −13 градусов, в низинах — до −18 градусов. Облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, местами порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинске утром ожидается −12, −14 градусов. Днем будет чуть теплее — до −9, −11 градусов. Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.

Редакция Первого областного информационного агентства желает читателям успешного дня!