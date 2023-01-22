В Челябинской области похолодает до -20 градусов в ночь на 23 января

На дорогах будет скользко

После по-весеннему теплых выходных температура воздуха в Челябинской области в понедельник опустится, однако морозов по-прежнему не ожидается. Синоптики областного Гидрометеоцентра 23 января прогнозируют до −9 градусов, порывистый ветер и гололед.

В ночь на понедельник в регионе столбики термометров покажут минус 11 — 16 градусов, в горах и низинах будет теплее — до −8 градусов, а на юго-западе региона похолодает до −20°C. Днем температура поднимется до минус 4 — 9 градусов, на востоке будет около −1°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду, ночью возможны порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до минус 11 — 13 градусов, днем поднимется до 2 — 4 градусов со знаком минус. Переменная облачность, без осадков. Ветер западной четверти от 4 до 9 метров в секунду.