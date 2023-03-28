В Челябинской области похолодает до −2 градусов и пройдет дождь со снегом 29 марта

В регионе сохранится ветреная погода

В ночь на 29 марта в Челябинской области разыграется непогода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, местами пройдет мокрый снег. Днем ожидаются дожди. Температура воздуха заметно снизится. Подробнее о погоде в среду — в материале ИА «Первое областное».

Предстоящей ночью в регионе столбики термометров покажут от −2 до +3 градусов. В большинстве районов пройдет небольшой дождь, в горах ожидается дождь с мокрым снегом. На дорогах образуется гололед. Днем столбики термометров покажут плюс 4—9 градусов. Переменная облачность, местами небольшой дождь, на юге осадки будут умеренными. Ветер северного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 15 метров в секунду.

В Челябинской области также пройдет небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 1—3 градусов, днем поднимется до плюс 5—7 градусов. Ветер северного направления от 6 до 11 метров в секунду.

В Магнитогорске в среду ожидается облачная погода с прояснением. Столбики термометров покажут плюс 3—5 градусов. Ветер до 8 метров в секунду.

В Озерске будет солнечно, но температура воздуха будет заметно ниже, чем в других городах области, — всего около 0 градусов. Ветер до 5 метров в секунду.

В Сатке также будет ясно. Столбики термометров покажут от +2 до +6 градусов.