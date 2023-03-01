В Челябинской области похолодает до −17 градусов и пройдет снег

Днем 2 марта температура поднимется, но остановится на отрицательных значениях

В четверг, 2 марта, погода в Челябинской области существенно не изменится. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в регионе пройдет снег, местами возможны метели, а также будет ветрено.

В Челябинске погода будет облачной с прояснениями, без существенных осадков. Ночью температура воздуха опустится до минус 11—13 градусов, днем поднимется до минус 3—5 градусов. Ветер юго-западного направления от 7 до 12 метров в секунду.

В Магнитогорске ночью ожидается −11 градусов, днем — до −7°C. Погода также будет облачной с прояснениями, днем возможны кратковременные осадки. Ветер до 7,5 метра в секунду.

В Златоусте, Озерске и Сатке синоптики прогнозируют пасмурную погоду и небольшой снег. Ночью столбики термометров покажут около −9°C, днем поднимутся до минус 6—7 градусов Цельсия.

В Аше в четверг продолжится снегопад. Ночью синоптики обещают около −9°C, днем температура практически не изменится. Будет ветрено.

В целом в регионе предстоящей ночью ожидается от −9 до −14 градусов, при прояснении может похолодать до −17°C. Днем будет от −3 до −8 градусов. Ветер западного направления от 7 до 12 метров в секунду с порывами до 17 метров в секунду.