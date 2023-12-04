В Челябинской области похолодает до −15 градусов в ночь на 5 декабря

В регионе сохранятся снег и гололед

Во вторник, 5 декабря, температура воздуха в Челябинской области достигнет −9 градусов, на юге региона будет теплее. Осадки не прекратятся, ветер сохранится сильный, сообщили синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске предстоящей ночью ожидается небольшой снег. Столбики термометров опустятся до −6…−8 градусов. Днем будет пасмурно, без существенных осадков. Температура воздуха практически не изменится. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. На дорогах гололед.

В Магнитогорске в ночь на вторник будет около −2 градусов, днем температура начнется опускаться и к вечеру достигнет −11 градусов. Небольшой снег. Ветер западный до 6 метров в секунду.

В Златоусте температура воздуха будет чуть ниже: ночью около −7 градусов, днем до −11 градусов с последующим понижением. Пасмурно, небольшой снег. Ветер северо-западный до 6 метров в секунду.

Небольшие осадки ожидаются и в Снежинске. Столбики термометров покажут около −10 градусов.

В Аше утром пройдет снег, днем осадки ослабеют. Температура воздуха также будет около −10 градусов.

В Челябинской области ночью будет около −6…−11 градусов, при прояснении похолодает до −15 градусов. Днем столбики термометров в среднем покажут −4…−9 градусов, на юге до −1 градуса. Облачно с прояснением, местами небольшой снег, метели. На дорогах гололед. Ветер южный с переходом на западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.