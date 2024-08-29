В Челябинской области похолодает до +15 градусов 30 августа

Местами пройдут небольшие дожди

В пятницу, 30 августа, в Челябинской области прогнозируют небольшие дожди. В отдельных районах похолодает до +15 градусов. Также синоптики областного Гидрометеоцентра обещают порывистый ветер.

«На территорию Южного Урала ожидается распространение холодной воздушной массы и понижение температур атмосферного воздуха», — рассказали синоптики.

В Челябинске ночная температура составит около +10°C, днем поднимется до +16…+18°C. Переменная облачность, в городе пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

В Челябинской области столбики термометров в ночные часы будут варьироваться от +8 до +13°C, в горных районах и низинах ожидается понижение в пределах от +3 до +8°C. Днем — до +15…+20 градусов тепла. Переменная облачность, местами возможен небольшой дождь. Ветер северо-западного направления, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 12 метров в секунду.