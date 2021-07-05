В Челябинской области похолодает до +15°C

В понедельник, 5 июля, в регионе пройдут дожди и грозы

Сегодня, 5 июля, в Челябинской области резко похолодает. Днем ртутные столбики не поднимутся выше +20°C. Также синоптики обещают грозы и дожди. Подробнее о погоде рассказали в Челябинском гидрометеоцентре.

Днем в Челябинске столбики термометров покажут +17, +19°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь, гроза. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.

В регионе 5 июля также пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Днем воздух прогреется до +15, +20°C, на юге обещают до +25°C. Ветер северный, северо-западный от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 15 метров в секунду.