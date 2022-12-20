В Челябинской области похолодает до −13 градусов

Дороги в регионе будут скользкими

Предстоящие несколько дней в Челябинской области будут холодными. Уже сегодня, 20 декабря, в регионе ожидается похолодание до −13°C. Синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют порывистый ветер и переменную облачность.

Утром в регионе температура воздуха составит около −14°C, днем ожидается 8—13 градусов со знаком минус. Погода будет преимущественно солнечной, в отдельных районах местами пройдет небольшой снег. Утром на дорогах гололедица. Ветер западного направления от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

В Челябинске сегодня столбики термометров покажут до −10°C. Синоптики обещают переменную облачность, преимущественно без осадков. Утром на дорогах гололед. Ветер западного направления от 4 до 9 метров в секунду.