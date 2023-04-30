В Челябинской области похолодает до +13 градусов и пройдут дожди с грозами 1 мая

Прохладная погода в регионе не задержится

В Челябинской области снова похолодает, но только на один день: понижение температуры до +13 градусов ожидается 1 мая. При этом синоптики областного Гидрометеоцентра отметили, что в отдельных районах сохранится жаркая погода. Рассказываем подробнее.

В Челябинске в понедельник днем ожидается плюс 15 — 17 градусов. Ветер восточного направления от 5 до 10 метров в секунду. Погода будет преимущественно облачной.

В Озерске и Златоусте столбики термометров покажут до +12 градусов. Будет пасмурно, без осадков. Ветер до 4 метров в секунду.

В Сатке будет теплее — до +18 градусов. Утром и днем пасмурно, к вечеру небо начнет проясняться. Ветер юго-восточного направления до 5,4 метра в секунду.

Жаркая погода сохранится в Магнитогорске — там будет до +23 градусов. Также без осадков.

В целом в регионе 1 мая ожидается от +13 до +18 градусов, на юге и крайнем западе по-прежнему будет тепло — до +25 градусов. Облачно с прояснениями, местами пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Ветер восточной четверти 4 — 9 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.

Уже со вторника, 2 мая, в регион вернется жара до +27 градусов. Следите за нашими ежедневными прогнозами.