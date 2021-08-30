В Челябинской области похолодает до +13°C

Днем в некоторых районах региона пройдут небольшие дожди

В последний летний день, 31 августа, в Челябинской области заметно похолодает. Ночью синоптики областного Гидрометеоцентра обещают заморозки до –2°C, днем столбики термометров покажут до +18°C.

В Челябинске прогнозируют переменную облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в ночные часы составит +6, +8°C, днем столбики термометров покажут +14, +16°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду.

В Челябинской области ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Столбики термометров достигнут +3, +8°C, в горах и низинах обещают понижение температуры до –2°C. Днем прогнозируют небольшие дожди. Воздух прогреется до +13, +18°C, на юге — до +23°C. Ветер северный, северо-западный от 3 до 8 метров в секунду, порывы до 14 метров в секунду.