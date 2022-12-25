В Челябинской области похолодает до -11 градусов

День будет солнечным

Сегодня, 25 декабря, в Челябинской области ожидается солнечная и ветреная погода. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, в некоторых районах региона похолодает до −11°C.

Днем в Челябинской области столбики термометров покажут до минус 1 — 6 градусов, в низинах будет значительно холоднее — до −11°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западного направления от 5 до 10 метров в секунду с порывами до 14 метров в секунду.

В Челябинске сегодня также будет преимущественно солнечно, без осадков. Температура воздуха днем составит от −3 до −5°C. Ветер юго-западный от 5 до 10 метров в секунду.