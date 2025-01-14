В Челябинской области похолодает до −11 градусов 15 января

Но лишь в отдельных районах

В среду, 15 января, в Челябинской области будет пасмурно, почти без осадков. В ряде районов температура воздуха опустится ниже −10°C, а где-то еще сохранится аномальное тепло, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«В зоне влияния глубокой ложбины северного циклона через территорию Южного Урала пройдет холодный фронт, в ночные часы сохранится небольшой снег. Днем в тылу ложбины с усилением затока холода осадки ослабеют»,— уточнили синоптики.

В Челябинске предстоящей ночью температура воздуха опустится до −13°C. Днем столбики термометров покажут от −6 до −8°C. Облачно с прояснением, осадков не предвидится. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду.

В Челябинской области ожидается от −8 до −13°C, в низинах может похолодать до −18°C. Снег. Днем показания термометров установятся в пределах от −3 до −8°C, в низинах — до −11°C. Облачно с прояснением, в горных районах пройдет небольшой снег. Ветер западный, юго-западный, от 4 до 9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду.