В Челябинской области похолодает до –10°C

Южноуральцам обещают переменную облачность без осадков

В ночь на предстоящий вторник, 5 октября, в Челябинской области ожидается похолодание до −10°C. Днем столбики термометров поднимутся до +10°C. Осадков синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

Этой ночью в регионе столбики термометров опустятся до −2, −7°C, в низинах ожидается похолодание до −10°C. Днем воздух прогреется до +5, +10°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 13 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы температура воздуха составит −4, −6°C, днем столбики термометров поднимутся до +7, +9°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный, северо-западный от 4 до 9 метров в секунду.