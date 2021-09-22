В Челябинской области похолодает до –10°C

Осадков синоптики не прогнозируют

Предстоящей ночью в Челябинской области похолодает до –10°C. Днем 23 сентября столбики термометров поднимутся до +16°C. В целом погода будет солнечной, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В ночь на четверг в регионе столбики термометров опустятся до 0, –5°C, в низинах ожидается понижение температуры до –10°C. На юго-западе будет теплее — до +3°C. Днем воздух прогреется до +11, +16°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы синоптики прогнозируют –1, –3°C. Днем столбики термометров достигнут +11, +13°C. Малооблачно, без осадков. Ветер северный с переходом на юго-восточный от 2 до 7 метров в секунду.