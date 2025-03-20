В Челябинской области похолодает до −10 °C и пройдет снег в ночь на 21 марта

Днем — без осадков и чуть выше нуля

В пятницу, 21 марта, в Челябинской области ожидается переменная облачность и максимум +5°C. Ночью местами похолодает до −10°C, пройдет снег, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Территория Южного Урала в ближайшие сутки будет располагаться на северо-восточной периферии гребня антициклона, а северо-западные высотные потоки принесут более холодную воздушную массу», — объяснили синоптики.

В Челябинске столбики термометров этой ночью установятся в пределах от −3 до −5°C, днем поднимутся до +2…+4°C. Переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 8 до 13 метров в секунду.

В Челябинской области предстоящей ночью будет от −2 до −7°C, в низинах похолодает до −10°C. На севере региона местами пройдет небольшой снег. Днем температура составит от 0 до +5°C. Переменная облачность, осадков не предвидится. На отдельных участках дорог гололед. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.