В Челябинской области похолодает 10 мая

Пройдут небольшие дожди

В субботу, 10 мая, в Челябинской области будет пасмурно, местами пройдут кратковременные дожди. На большей части территории температура воздуха снизится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске предстоящей ночью пройдет дождь. Возможна гроза. Температура воздуха составит от +8 до +10°C. Днем градусники покажут от +13 до +15°C. Облачно с прояснениями, небольшой дождь. Ветер преимущественно северный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

На восточные районы Челябинской области предстоящей ночью обрушатся ливни. На большей части территории региона ожидаются небольшие дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Столбики термометров опустятся до +6...+11°C, при прояснении похолодает до +2°C. Днем потеплеет до +11...+16°C, на юге воздух прогреется до +21°C. Облачно с прояснениями, локально сохранятся кратковременные дожди. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы могут достигать 14 метров в секунду.