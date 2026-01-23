В Челябинской области поисковики спасли более 800 человек в 2025 году

В ПСС создали два новых отряда

В 2025 году сотрудники поисково-спасательной службы Челябинской области спасли 844 человека, почти девять тысяч туристов проводили в походы, а в лесах и горах не погиб ни один человек. Региональная ПСС подвела итоги работы.

За год спасатели выезжали на вызовы 1136 раз. Это даже немного меньше, чем годом ранее, но сама работа меняется: все чаще — поиски в лесах и горах, помощь при техногенных авариях. Проще говоря, задач меньше не стало — они стали другими.

Чтобы успевать за вызовами времени, в службе создали два новых подразделения. Первое — отряд операторов дронов. Беспилотники помогают искать заблудившихся с высоты и оценивать обстановку при ЧП. Второе — взрывотехническая группа, которая работает, чтобы не допустить катастроф, связанных с подтоплениями и разрушением инфраструктуры.

Одно из главных достижений года — в горно-таежных походах по Южному Уралу не погиб ни один человек. Спасатели связывают это с системой обязательной регистрации туристов на своих постах. В 2025-м зарегистрировали и благополучно проводили 8770 человек. При этом 28 группам все же потребовалась помощь — были спасены 25 человек.

Спасатели не только выезжают на ЧП, но и стараются предотвращать их. Для этого они весь год проводили занятия с детьми — всего 224 урока в школах, колледжах и на своих базах. Учат, как вести себя в лесу, на воде, в быту. А в учебном центре службы подготовили больше тысячи специалистов, в том числе 250 сотрудников МЧС.

Служба традиционно назвала имена отличившихся. Лучшим спасателем года стал Данила Кокшаров из Мобильного отряда, лучшим водолазом — Виталий Стадниченко из Троицкого отряда. В командном зачете первое место занял Мобильный отряд под руководством Ивана Швеца.