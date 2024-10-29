В Челябинской области подвели итоги пожароопасного сезона

Настоящим испытанием стали проливные дожди

Губернатор Алексей Текслер провел встречу с начальником ГУ МЧС Челябинской области Юрием Буренко. Глава региона отметил, что область спокойно перенесла пожароопасный сезон, хотя в отдельных территориях складывалась непростая обстановка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Два года назад в области разработали концепцию развития пожарной охраны. Она стала основой для системной консолидированной работы участвующих в ней ведомств.

«Положительный результат во многом определен активным взаимодействием всех структур, которые связаны с принятием мер по противопожарной обстановке. К примеру, только с начала этого года мы закупили и передали в пожарные части пожарные рукава, приобрели несколько бронещитов, оперативный автомобиль, газодымозащитное оборудование. Продолжаем обновлять автотехнический парк пожарной техники. В этом году для ОППС закупили 10 пожарных автоцистерн. В целом с 2019 года обновили региональный парк более чем на треть», — сказал губернатор.

Пожарные части появились в селе Акбашево Аргаяшского района, поселке Западном Сосновского района, в Златоусте, Коркино и микрорайоне Чурилово. Завершается строительство нового здания пожарного депо в Кусе.

В этом году на регион обрушились проливные дожди, которые стали настоящим испытанием. Последствия ликвидировали не только спасатели, в том числе и из других регионов, но и волонтеры.

«Считаю, что все проявили свои лучшие профессиональные, личные качества. Большую роль сыграла высокая готовность наших чрезвычайных служб к ситуации. Но в ходе работ выявились некоторые недочеты, по которым я поручил провести детальный анализ и сделать выводы», — отметил Алексей Текслер.

По словам Юрия Буренко, благодаря совместной работе удалось избежать жертв среди населения и минимизировать ущерб.

«Сейчас обобщен и проанализирован опыт этих работ, подготовлены предложения по дооснащению территорий мотопомпами повышенного расхода воды. Такие процедуры ведутся на восьми территориях, где будут закуплены мощные насосы, которые и обеспечат коммунальные нужды, и могут быть использованы для нужд пожаротушения в случае необходимости», — сказал он.

Перед наступлением зимы в регионе проводят профилактические операции «Отопление» и «Тонкий лед».

Напомним, в этом году площадь лесных пожаров на Южном Урале сократилась в 60 раз, а число возгораний — в 12.