В Челябинской области подвели итоги конкурса «Авоська»

Дети и взрослые задумались об экологии и сделали красивые сумки в противовес одноразовым пакетам

В Челябинской области завершился ежегодный конкурс «Авоська», посвященный экологичному образу жизни и отказу от одноразовых полиэтиленовых пакетов.

В этом году конкурс был юбилейным — пятым по счету. Популярность конкурса растет, в нем приняли участие в нем приняли более 1500 человек.





«Если раньше у нас было до 700 участников, то в этом году — более полутора тысяч. Это говорит о растущей популярности конкурса и о повышении экологической ответственности жителей региона», — подчеркнула начальник управления экологического просвещения Минэкологии Челябинской области Марина Дымова.

Марина Дымова также отметила, что жюри уделило особое внимание именно практичным и оригинальным авоськам.





«На конкурс не прошли бумажные поделки, а также поделки из тонких плетеных веревочек, которых тоже было много. У нас все-таки конкурс творчества, и главная задача — пропаганда настоящих экологичных сумок», — сказала представитель Минэкологии.

Сумки, созданные своими руками, служат прекрасной альтернативой одноразовым пакетам, которые разлагаются сотни лет и загрязняют окружающую среду.





На церемонии награждения присутствовали 40 участников, лично приехавших за наградами из разных уголков Челбинской области. Остальные победители получат свои призы дома.

В этом году конкурс расширил свои номинации, включив в них и семейное участие, а также ввел дополнительные призы — Гран-при и приз зрительских симпатий.

Руководитель регионального отделения движения «Экосистема» Яна Трудкова отметила высокое качество работ.

«Не первый год мы с Мариной Валерьевной рассматриваем ваши работы, и вы знаете, Челябинская область всегда на высоте! Сейчас мы видим качественные работы, которые действительно олицетворяют экологию Челябинской области. Самое важное, что 99% работ победителей — это действительно удобные и практичные сумки, которые можно и нужно использовать каждый день, а не просто работы, сделанные ради конкурса», — обратилась к победителям Яна Трудкова.

На церемонии награждения устроили мини-показ мод. Моделями стали учащиеся из челябинских школ № 30 и 33. Наряды девочки сделали сами из бытовых отходов. Таким образом они дали вторую жизнь вещам.





Судя по всему, конкурс «Авоська» успешно выполняет свою миссию по экологическому просвещению жителей Челябинской области.