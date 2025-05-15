В Челябинской области подвели итоги I Региональной молодежной премии «Медиасреда»

На первый конкурс поступило почти 400 заявок

Операторы, трансляция, микст-зона — здесь все по-взрослому. Сегодня в Челябинске чествовали молодых журналистов со всей области, призеров и победителей I Региональной молодежной премии «Медиасреда», передает корреспондент ИА «Первое областное».

Напомним, конкурс проводится впервые, но вызвал огромный ажиотаж. На конкурс поступило около 400 работ из 27 муниципалитетов. Награды получили почти сто человек.





Напомним, с идеей премии в прошлом году выступил губернатор Алексей Текслер. Говорит, что идея витала в воздухе, тем более в Челябинской области — сильный журналистский пул, много профи, но окончательно оформилась после ряда событий в 2024 году: студенческого ТЭФИ и встречи главы региона с воспитанниками одного из учреждений допобразования, которые показали ему свой контент — вполне профессиональный. Тогда, говорит губернатор, «все срослось»:

«Возникла идея провести конкурс в разных жанрах именно для молодых талантливых ребят, многие из которых только думают, чем им заниматься в будущем, но уже создают контент — и вполне профессиональный, который попадает в новости и реально востребован на территории каждого муниципалитета. И я очень рад, что в итоге у нас все получилось!»





На конкурс прислали почти 400 работ. Организаторы признаются, столько — не ожидали. Причем качество работ — тоже на высоте, многих ребят можно хоть завтра брать в настоящие взрослые медиа на работу.





«Контент очень достойный. Много работ посвящены главным темам сегодняшнего дня. Я имею в виду, конечно, юбилей Победы в Великой Отечественной войне, Год защитника Отечества. Много местной тематики — и это правильно: мы живем в своем муниципалитете, в своем городе, населенном пункте, в своем дворе, доме, и такие новости всегда очень актуальны и важны», — отметил Алексей Текслер.





А вручая награды победителям, подчеркнул: для него победитель — каждый, кто преодолел себя и прислал работу на конкурс.





Ведущим церемонии был известный стендап-комик Евгений Чебатков





Дипломы в номинациях вручали молодым медийщикам депутаты, министры, руководители ведущих СМИ региона и общественные деятели. Некоторых победителей сразу звали на работу.





«Приглашаем на работу в Первый областной медиахолдинг — будем делать из вас больших звезд», — сказала замгендиректора по телевещанию холдинга Оксана Шевченко, вручая дипломы за лучший подкаст и ТВ-программу.





А главный редактор отдела развлекательных программ «СМИ Городские новости» Наталья Игнатович подтвердила: кое-кого ждут на работу уже этим летом.





Главный редактор ИА «Первое областное» Тогжан Мусабаева — в числе почетных гостей

Впрочем, почетные гости не только вручали награды, но и ностальгировали. Оказывается, первые профессиональные успехи были связаны именно с журналистикой у депутата Госдумы Яны Лантратовой.

«В 6—7-м классе мы делали стенгазету, писали о жизни нашей школы, а потом мы стали делать добрые дела. И однажды мы столкнулись с несправедливостью в отношении ребенка из детского дома. Да, сначала не знали, что делать, но разбирались, боролись, и первой нашей победой стала защита ребенка от мошенничества. Мы делали все честно, искренне, и это дало нам старт в будущей деятельности», — рассказала Яна Лантратова.

Об искренности говорил также директор 31-го канала Валерий Шагиев, которого в шутку назвали мастодонтом медиасферы. Он заверил юных коллег: когда что-то делается от души, там почти не требуется вмешательства взрослых, «мастодонтов» — если только техническое.

«Когда будущее наступит, именно вы будете определять, что такое журналистика. Я хочу пожелать вам искренности — это самое главное и непобедимое оружие журналиста», — сказал он.

Еще одно важное качество работника медиа — упорство, умение преодолевать неудачи, выходить из зоны комфорта. Своей историей поделился зампред правительства Челябинской области Сергей Зюсь, которого в 10-м классе пригласили на школьное радио:





«Это был один эфир в неделю, в понедельник утром. Мне приходилось поздравлять всех с началом новой учебной недели, рассказывать, что это интересно. Честно говоря, не встречал понимания у одноклассников, поэтому приходилось преодолевать себя. Это стало для меня большим и важным шагом».

Отдельно он поблагодарил родителей юных медийщиков — не только за воспитание, но и за поддержку и одобрение выбранной непростой стези журналиста.

А общественный деятель Ирина Текслер заметила, что кто-то может и не стать журналистом во взрослой жизни, но в любом случае получаемый сегодня опыт — бесценен.





«Именно с помощью этой профессии можно помогать людям, поворачивать судьбы в лучшую сторону. Вы можете провести расследование, получить доступ в архивы, работать с уникальными людьми… Эта профессия открывает практически все двери, главное — будьте алчущими информации, будьте честными, будьте теми, кто меняет мир к лучшему», — обратилась она к школьникам и студентам колледжей.

Ожидается, что премия «Медиасреда» для молодых журналистов станет ежегодной. Организаторы полагают, что «попали в яблочко». Общее резюме по итогам: «Сегодняшней молодежи это действительно нужно — значит, будем продолжать».





Алексей Текслер вручил награды дипломантам и победителям конкурса в двух номинациях:

• В номинации «Лучшее печатное издание» дипломантами стали издание «Фишка» (ежемесячное приложение для детей и молодежи к районной газете «Искра», Еткуль) и газета «То4ка ЗРения» («Центр детско-юношеский г. Челябинска»). Победитель в этой номинации — газета «Будни усть-катавской молодежи».

• В номинации «Лучшая телестудия/медиацентр» дипломантами стали школьное телевидение «Платформа № 90» (школа № 90 города Златоуста) и школьное телевидение «Есаул-TV» (Есаульская средняя общеобразовательная школа). Абсолютным победителем признан Молодежный информационно-телевизионный центр школы № 24 Челябинска.

Ирина Текслер вручила награды:

• В номинации «Лучший сюжет, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне». Дипломантами в ней стали творческая мастерская «Династия Фильм» (школа № 8 г. Челябинска) и студия «Колледж TV» Южно-Уральского государственного технического колледжа». Победитель — студия образовательного центра № 5 Челябинска.

• В номинации «Лучшее интервью». Дипломантами стали студия «Парадокс» (Ашинский городской детско-юношеский центр) и телестудия «Победа» (Центр развития творчества детей и юношества «Победа», Челябинск). Победитель — творческое объединение «Медиа7я» (Дворец пионеров и школьников им. Н. К. Крупской, Челябинск).

Также на церемонии наградили дипломантов и победителей еще по восьми номинациям. Три детских коллектива получили спецпризы от депутата Государственной думы Яны Лантратовой.