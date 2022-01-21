В Челябинской области подросток принес самодельную пиротехнику в школу

Дирекция школы вызвала полицию

В Сосновском районе в одну из сельских школ ученик принес пиротехническое изделие. Воспользоваться бомбочкой подросток не успел, — администрация образовательного учреждения вызвала полицию. По данным областного полицейского главка, мальчик выбросил взрывчатку в сугроб, никто из учащихся не пострадал, а родителей ребенка могут привлечь к административной ответственности.

В пятницу, 21 января, одна из сельских школ Сосновского района была взбудоражена новостью: ученик принес самодельную взрывчатку. Дирекция вызвала полицию. К моменту приезда правоохранительных органов, подросток выбросил в сугроб свою взрывчатку.

«Никто из учащихся не пострадал. С подростком и его родителями провели профилактическую беседу. Сам школьник характеризуется положительно, на учетах в органах внутренних дел не состоит. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего по части 1 статьи 5.35 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — прокомментировали ситуацию в ГУ МВД России по Челябинской области.

Между тем, собеседники информагентства сообщают, что все составляющие взрывчатки мальчик покупал в ближайших магазинах и просил денег на покупку у родителей. Мать мальчика ничего не подозревала о намерениях сына.