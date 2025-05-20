В Челябинской области подорожали товары и услуги

Данные об инфляции в апреле 2025 года приводит Челябинскстат



В Челябинской области в апреле 2025 года зафиксирован рост цен на товары и услуги. По данным Челябинскстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) по сравнению с мартом составил 100,5%, а по сравнению с декабрем 2024 года — 103,4%. Это означает, что стоимость жизни за месяц выросла на 0,5%, а за четыре месяца — на 3,4%.

Наиболее заметное повышение цен наблюдается в секторе непродовольственных товаров (101,1% к марту, 104,4% к декабрю), за ними следуют услуги (100,5% к марту, 104,8% к декабрю) и продовольственные товары (100,3% к марту, 101,8% к декабрю).

Отдельно стоит отметить рост цен на бензин. В апреле 2025 года стоимость бензина увеличилась на 0,5% по сравнению с мартом и на 2,1% по сравнению с декабрем 2024 года. При этом цены на все марки бензина (АИ-92, АИ-95, АИ-98 и выше) выросли примерно на одинаковую величину.

Таким образом, апрель 2025 года ознаменовался умеренным, но ощутимым ростом цен на товары и услуги в Челябинской области. Эксперты ожидают дальнейшего анализа ситуации и прогнозирования динамики цен в ближайшие месяцы.