В Челябинской области подорожал проезд в пригородных поездах

С 1 января 2026 года повысились тарифы на перевозку пассажиров

В Челябинской области с нового года увеличилась стоимость проезда в пригородных поездах. Изменения утверждены постановлениями министерства тарифного регулирования и энергетики региона.

Согласно документу, базовый тариф на перевозку пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении с 1 января 2026 года установлен в размере 3 рубля 49 копеек за один километр пути. Также отдельно регулируется стоимость проезда в скоростных электропоездах «Ласточка».

Новые цены на популярных направлениях (класс «Стандарт»):

— Челябинск — Троицк: 658 рублей (было 616 рублей)

— Челябинск — Магнитогорск: 1 287 рублей (было 1 205 рублей)

— Челябинск — Карталы: 1 132 рубля (было 1 060 рублей)

— Челябинск — Чебаркуль: 375 рублей (было 351 рубль)

— Челябинск — Златоуст: 752 рубля (было 704 рубля)

— Челябинск — Миасс-1: 456 рублей (было 427 рублей)

Актуальные тарифы на проезд и информацию о льготах пассажиры могут уточнять в кассах вокзалов, на официальных сайтах перевозчика и министерства транспорта Челябинской области.

Напомним, что ранее губернатор Алексей Текслер подписал постановление о величине прожиточного минимума в Челябинской области на 2026 год. Он составит 17 424 рубля на душу населения, что на 1 110 рублей больше, чем в 2025 году.