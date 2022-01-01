В Челябинской области подорожал проезд в электричках

Организаторы перевозок объяснили изменение цен ростом инфляции

Проезд в электричке на Южном Урале подорожал с 1 января 2022 года, сообщает Свердловская пригородная компания. Именно эта компания занимается организацией перевозок на короткие расстояния.

«Индексация тарифов проводится каждый год с учетом инфляции», — объяснили рост цен организаторы перевозок.

Например, билет на скоростную электричку «Ласточка», которая бегает между Челябинском и Магнитогорском, теперь стоит на 800, а 920 рублей. Пересмотрены и другие тарифы внутри региона.

Цены также повышены в Свердловской, Тюменской, Курганской областях, ХМАО.

Также на время новогодних каникул на ЮУЖД ввели дополнительный поезд № 7001/7002 Челябинск — Миасс-1 (отправление 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 января).

Более подробно со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться в пригородных кассах и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».