В Челябинской области подморозит до −8 °C в ночь на 3 октября

Заморозки во втором осеннем месяце на Южном Урале — обычное дело

В пятницу, 3 октября, в Челябинской области будет много солнца, температура поднимется до +13 градусов. Ветер станет чуть тише, но порывы сохранятся, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске температура предстоящей ночью вплотную приблизится к 0°C, днем будет на порядок выше — около +11°C. Солнечно. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду, порывы до 12 метров в секунду.

Градусники в Челябинской области этой ночью покажут от −3 до +2°C, в горах и низинах похолодает до −8°C. Днем потеплеет до +8…+13°C. Переменная облачность, без снега и дождей. Ветер северо-западный, от 4 до 9 метров в секунду с усилением до 14 метров в секунду.