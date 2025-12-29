В Челябинской области подморозит до −23 в ночь на 30 декабря

Днем потеплеет на 10 °C и более

Во вторник, 30 декабря, день в Челябинской области выдастся хмурым, местами пройдет снег. Морозы синоптики областного Гидрометеоцентра прогнозируют только в ночные часы.

В Челябинске этой ночью похолодает до −20°C, днем на порядок выше — около −11°C. Небольшой снег и слабый северо-западный ветер.

В Челябинской области температура предстоящей ночью опустится до −18…−23°C, на юге и крайнем западе заметно теплее — около −13°C. Днем — минус 9—14°C. Местами пройдет небольшой снег. На юго-востоке осадки будут умеренными. В районах, где ночью ударит мороз, утром возможны туманы. Ветер западного направления, 3—8 метров в секунду.

