В Челябинской области подготовят зооволонтеров на средства президентского гранта

Уходу за оставшимися без хозяев собаками обучат жителей Златоуста

В Златоусте приют для животных «Бродяга» стал победителем конкурса президентских грантов. В 2023 году при государственной поддержке 330 юных горожан в возрасте от 12 лет научат ухаживать за обитателями приюта и находить для них новых хозяев. Об этом сегодня, 13 января, сообщила пресс-служба администрации Златоуста.

Курсы для зооволонтеров будут включать в себя изучение зоопсихологии, основ дрессировки с учетом породы собаки, навыков адаптации и социализации животных, а также поиска хозяев животным.

«Ребята получат навыки минимального медицинского обслуживания, изучат особенности характера разных пород, научатся вести себя во время выхаживания собаки. Для обучения на практике будут проводиться выезды для отлова с отловщиком, полевые учения, обучение навыкам съемки отлова животных», — говорится в пояснении к проекту.

В проекте примут участие все желающие златоустовцы старше 12 лет. Обучение работе в приюте пройдут 100 человек. 200 человек на протяжении проекта привлекут к работе на мероприятиях приюта. Еще 30 волонтеров пройдут обучение у всех специалистов и станут постоянными помощниками приюта.

Всего в конкурсе президентских грантов 2023 года победили семь проектов некоммерческих организаций из Златоуста. Среди них — разработка нового экскурсионного тура для школьников, реконструкция Златоустовского казачьего корпуса, организация лечебной верховой езды для особых детей и другие проекты. Общий размер выигранных грантов составляет 8 млн рублей.