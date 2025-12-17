В Челябинской области поддерживают ветеранов спецоперации

Бойцы принимают участие в региональной программе «Герои Южного Урала»

В Челябинской области поддерживают ветеранов специальной военной операции, вернувшихся к мирной жизни. Одним из инструментов для интеграции является программа «Герои Южного Урала». Участники программы плавно вливаются в процессы и получают новые знания.

«Участники и ветераны специальной военной операции, вернувшись домой, не остаются без поддержки. Мы стараемся вовлекать их в различные сферы жизни нашего города. Ветераны СВО ведут патриотическую работу в образовательных организациях, встречаются с детьми и молодежью. Считаю, что хорошим подспорьем для ветеранов СВО, вернувшихся в мирную жизнь, стала программа „Герои Южного Урала“, благодаря которой защитники могут получить управленческий опыт»,— подчеркнула председатель Совета ветеранов Кыштымского городского округа Нина Каданцева.

В ходе обучения они получат достаточно навыков, чтобы потом реализовать свой потенциал в организациях и на предприятиях региона.