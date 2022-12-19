В Челябинской области подали в отставку председатели двух городских судов

Полномочия сложили руководители федеральных судов в Трехгорном и Карабаше

Квалификационная коллегия судей Челябинской области удовлетворила заявления о прекращении полномочий председателей судов Трехгорного и Кыштыма. Новые руководители не назначены, следует из документов, опубликованных на сайте коллегии.



Заявления об отставке подали Марина Нагорнова, председатель Трехгорного городского суда, и Виктор Колотов, руководитель суда Карабашского. Напомним, весной 2022 года Госдума РФ приняла решение о ликвидации Карабашского горсуда из-за его малочисленности. Полномочия судебной инстанции должны быть переданы из Карабаша в Кыштым, однако до сих пор Карабашский горсуд функционировал как самостоятельное подразделение.

Ранее Первое областное информагентство сообщало, что в отставку также подала председатель Центрального районного суда Челябинска Рамзия Лутфуллоева.