В Челябинской области под угрозой исчезновения оказалось одно из озер

Это озеро Дуванкуль с краснокнижными птицами

В Еткульском районе под угрозой исчезновения оказалось озеро Дуванкуль с краснокнижными птицами, сообщают активисты экодвижения «Эко-Standart», к которым обратились жители близлежащих поселков.



Озеро Дуванкуль сообщается с помощью искусственного канала с озером Большой Сарыкуль, которое является самым большим желтым озером в мире. Оба озера составляют большую единую экологическую систему и являются местом обитания краснокнижных растений и птиц, таких как савка, кудрявый пеликан, лебедь.

«Сейчас на обоих озерах разворачивается экологическая катастрофа. Под каналом участок оформлен в собственность частному предпринимателю, который с целью проведения охоты засыпал данный канал строительным мусором и отходами для прекращения подачи воды в озеро Дуванкуль», — сообщает руководитель движения «Эко-Standart» Сергей Ефимов.

В результате озеро начало мелеть, а популяция краснокнижных птиц стала стремительно падать.

Активисты просят подключиться к проблеме главу Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и взять на контроль ситуацию.