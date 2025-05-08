В Челябинской области под открытым небом прошел спектакль о войне

Постановка рассказывает о буднях сельских женщин

В Бредах состоялась театрально-реконструкторская постановка «День Победы в 1945-м». Это проект редакции газеты «Сельские новости» медиахолдинга «Первый областной».

В 2021 году в Бредах по инициативе редакции впервые состоялась театрально-реконструкторская постановка. «День Победы в 1945-м» — название говорит само за себя. И в этом году к юбилею Победы сотни брединцев вновь увидели, как в наших краях встретили великую весть.

Спектакль под открытым небом — так можно коротко описать нестандартный формат театрально-реконструкторской постановки.

Вместо привычной сцены и закулисья — открытая площадка, вместо декораций — локации и реквизиты, мало чем отличающиеся от реальных предметов быта военных лет. Женщины работают на заготовке дров. На их плечах и спинах — тыл, дети. В глазах печаль и тревога за мужей, у кого-то — боль утраты.

Зритель в нескольких метрах от героев сопереживает, плачет и ликует... от вести о Победе, которая врывается в тыловые будни. В сюжете переплетаются несколько личных историй сельских женщин. Долго такие подробности оставались в тени.

Спектакль «День Победы в 1945-м» начался именно с цели показать их. Напомним, что в 2019 году «Сельские новости» запустили в газете, а затем и на сайте проект «Тыл — кузница Победы», который объединил истории брединских тружеников тыла, описанные корреспондентами газеты. Главному редактору «Сельских новостей» Александре Цыгановой пришла идея показать, как это было, написать сценарий, в котором современники увидели бы, как на селе приближали День Победы. История понятна зрителям постарше, отсюда возрастное ограничение: 16+.

Седьмого мая этого года брединцы вновь увидели спектакль под открытым небом. И это — уже новая история.

«В преддверии юбилея Победы коллектив редакции „Сельских новостей“ вновь стать инициатором этой постановки. Зрители, уже знакомые с нею, увидели обновленный сценарий. Отчасти это связано с тем, что площадку пришлось поменять на новую. В 2021 году действие разворачивалось на заготовке угля, В этот раз — на распиловке древесины и заготовке дров. Это связано со сменой площадки», — рассказала Александра Цыганова.

Активная подготовка к постановке началась за месяц. Актеры-брединцы после рабочего дня приходили на репетиции дважды в неделю, а накануне заветного дня — почти ежедневно. В команде актеров — жены участников специальной военной операции. Им, как никому другим, известно: каково это, ждать любимых с фронта?

7 мая брединцы стали даже не зрителями, а участниками этого уникального проекта. После постановки они могли сфотографироваться на память в реалистичных локациях, отведать ухи и отрубного хлеба, поделиться эмоциями за одним столом с актерами.

Инициативу редакции поддержало управление культуры, спорта и молодежной политики и многие неравнодушные местные жители.

Автор: Анна Давыдова



