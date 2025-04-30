В Челябинской области почтовые отделения изменят график работы в майские праздники

Внеплановых выходных будет всего два

В Челябинской области отделения «Почты России» в длинные майские выходные будут работать по особому графику, сообщили в пресс-службе компании.

1 и 9 мая все отделения будут закрыты, за исключением тех, в которых располагаются пункты выдачи «Озон» и Wildberries.

30 апреля и 8 мая — в предпраздничные дни — отделения закроются на час раньше. С 2 по 7 мая все отделения будут работать по обычному графику.

«В выходные дни почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда России», — уточнили в компании.

Ранее мы сообщали о том, что пособия на детей в Челябинской области выплатят раньше из-за праздников. Но график сдвинули только для банковских переводов.