В Челябинской области почтили память ликвидаторов чернобыльской катастрофы

С момента трагедии, жертвами которой стали сотни тысяч людей, прошло 35 лет

Акции и встречи по всей Челябинской области состоялись сегодня, 26 апреля, к 35-летию ликвидации чернобыльской катастрофы. Памятные митинги с участием ветеранов Чернобыля, общественных организаций и представителей власти прошли по всему региону. Встречи с ликвидаторами состоялись в школах, домах культуры, органах социальной защиты, в скверах, парках и у памятников южноуральских городов и сел.

Взрыв на атомной электростанции недалеко от Чернобыля и Припяти стал одной из самых серьезных техногенных катастроф в истории человечества. Радиационному облучению подверглись миллионы людей, сотни тысяч потеряли здоровье и вынуждены были поменять место жительства.

В челябинском кинотеатре «Знамя» прошло торжественное мероприятие как дань памяти жертвам радиационных аварий и катастроф и уважения ветеранам Чернобыля. В нем приняли участие члены челябинской областной общественной организации инвалидов и ветеранов «Союз Чернобыль» и челябинской областной общественной организации «Союз Чернобыль». Гости встречи были отмечены грамотами и благодарностями от администрации Челябинска. Память погибших почтили минутой молчания.

«Масштабы катастрофы могли быть неизмеримо больше, если бы не мужество и самоотверженность участников ликвидации последствий аварии, в числе которых были и наши земляки. Рискуя жизнью, ликвидаторы аварии эвакуировали население, тушили пожар, разбирали обломки», — комментирует пресс-служба администрации города.

Памятное мероприятие состоялось и в Троицком районе. Житель города Троицка Александр Кравцов был пожарным специалистом, работал на тепловых и атомных станциях. На ликвидацию последствий взрыва в Чернобыле отправился, когда его дочке исполнился год.

«Главное было пожаров не допустить, так как радиоактивные частицы опять могли распылиться вместе с дымом на многие километры. Мы же знали, к чему может привести пожар. Да и видели: идешь по улице, а там в окошках домов цветы в горшочках цветут, одежка детская на веревках висит, порванный резиновый мячик валяется... На крышах многих домов — огромные гнезда, а аистов в них нет. Видел безногого петуха, которому умельцы смастерили протезы... Как-то нас водитель автобуса вывез в лес на экскурсию, и мы увидели рыжий лес: зелень, выгоревшую от радиации. Щемящее чувство», — поделился воспоминаниями ветеран Кравцов.

В школе города Верхнеуральска ветеранов Чернобыля отметили памятными медалями. Начальник отдела военного комиссариата по Верхнеуральскому и Нагайбакскому районам Сергей Енин вручил ветеранам-ликвидаторам медали «35 лет Аварии на Чернобыльской АЭС».

«Эта катастрофа принесла много горя и бед, отняв здоровье и жизнь у множества людей. Ужас этого события меркнет с годами, но дает понять, какой мощной и жестокой может быть необузданная стихия, созданная гениями науки. Мы, люди в погонах, преклоняемся перед вашим подвигом. Низкий поклон и вечная память героям-ликвидаторам Чернобыльской аварии. Всем, кто спас мир от ядерной катастрофы», — обратился к ветеранам Сергей Енин.

В Сатке чернобыльцы провели торжественный митинг в сквере у бывшего кинотеатра «Спутник» и возложили цветы к памятнику жертвам радиационных катастроф.