В Челябинской области почтили память ликвидаторов аварии на предприятии «Маяк»

Это была первая в СССР радиационная катастрофа

Накануне, 28 сентября, в селе Караболка в Кунашаке почтили память ликвидаторов радиационной аварии, которая произошла 29 сентября 1957 года на предприятии «Маяк» в Озерске. Односельчан собрала староста деревни, некоторые из местных жителей, лично видевшие аварию, делились своими воспоминаниями, передает газета «Знамя труда».

На мероприятии собрались жители Караболки, председатель районного Собрания депутатов Наталья Гусева, глава Куяшского сельского поселения Елена Меньшикова и многие другие. Минутой молчания они почтили память погибших ликвидаторов аварии и принесли к мемориалу цветы.

Напомним, ЧП произошло тогда еще на Химкомбинате № 817, который стал первым в СССР предприятием по получению атомного взрывчатого вещества. Радиоактивные отходы хранили в емкостях из нержавеющей стали, в которых постоянно циркулировала холодная вода. Хранились эти емкости глубоко в земле. 29 сентября одна из таких емкостей взорвалась. По данным исследователей, на момент взрыва активность содержащихся в банке отходов составляла 20 миллионов кюри. Сейчас степень серьезности этой аварии оценивается на шесть баллов из семи возможных.