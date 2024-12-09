В Челябинской области почтили память Героев Отечества

Традиционное возложение венков и цветов состоялось на мемориальном комплексе

Сегодня, 9 декабря, важный день для всей страны — День Героев Отечества. Это не только дань памяти героическим подвигам предков, но и чествование ныне живущих Героев. Церемония возложения венков и цветов прошла на мемориальном комплексе «Доблестным сынам Отечества», сообщает журналист ИА «Первое областное».



Всего Героев Советского Союза в Челябинской области 348 человек, из них 7 человек дважды Герои Советского Союза: Архипов, Грицевец, Ефстигнеев, Павлов, Фомичев, Хохряков, Чуйков, а также 46 человек полные кавалеры Ордена Славы.





Звание «Герой Российской Федерации» получили 56 человек из Челябинской области, в том числе в ходе выполнения задач специальной военной операции.

Так, участник специальной военной операции из Челябинской области, младший сержант Альберт Зайнуллин получил звание Героя Российской Федерации при наступлении в направлении Авдеевки.



В этот день вспоминают тех, кто своим подвигом показал пример любви и самоотверженности Родине.





«Памятная дата, День Героев Отечества, очень важная для каждого жителя. Потому что наш священный долг — помнить каждого героя, его подвиг во имя Отечества, во имя будущего наших поколений, во имя будущего России», — отметил заместитель губернатора Челябинской области Алексей Фартыгин.





Он также подчеркнул важность помощи и поддержки бойцов, которые в настоящее время находятся в зоне проведения СВО.



«Ребята мужественно, с полной самоотдачей выполняют свой воинский долг, и мы от региона оказываем всемерную поддержку, направляем необходимое имущество, оборудование для того, чтобы ребята максимально эффективно решали боевые задачи, отстаивали суверенитет и независимость нашей Родины», — сказал Алексей Фартыгин.