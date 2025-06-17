В Челябинской области почти все ландшафтные пожары возникли в населенных пунктах

Глава региона поручил активнее работать с жителями и патрульными группами

В Челябинской области зафиксировано 1718 ландшафтных пожаров, которые охватили более тысячи гектаров. Губернатор Алексей Текслер выразил серьезную обеспокоенность в связи с тем, что практически все возгорания произошли на территориях населенных пунктов.

«По состоянию на 16 июня на территории области зафиксировано 1718 ландшафтных пожаров на площади чуть более тысячи гектаров. Практически все пожары произошли на землях населенных пунктов, что в целом заставляет насторожиться», — отметил губернатор Алексей Текслер на совещании с руководителями.

Глава региона подчеркнул, что необходимо усилить профилактические меры по предотвращению пожаров. Он поручил активизировать работу патрульных групп и административных комиссий, а также улучшить взаимодействие с населением, предпринимателями и фермерами. МЧС, противопожарная служба региона и Главное управление лесами также получили указание усилить профилактическую работу.

Губернатор акцентировал внимание на необходимости более эффективной профилактической работы, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.