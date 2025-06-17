В Челябинской области почти вдвое выросло количество укусов клещей

Регион держится в лидерах по России по этому неприятному показателю



В Челябинской области, а также в Свердловской, Кемеровской, Кировской и Томской областях, Красноярском крае и Удмуртской Республике зафиксировано наибольшее количество обращений по поводу укусов клещей.

Сезон клещей в Челябинской области начался на две недели раньше обычного. Может, по большей части в этом и кроется печальная статистика. По данным заместителя руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светланы Лучининой, предоставленным журналисту 1obl.ru, к началу лета от укусов клещей пострадали почти 11 тысяч южноуральцев. Это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (6421 случай).

Пик активности клещей пришелся на конец мая. Хотя официально ни один случай заражения клещевыми инфекциями пока не подтвержден, 65 человек обратились к врачам с соответствующими симптомами. По словам эксперта, эти люди не обратились за медицинской помощью сразу после укуса и не прошли профилактическое лечение, что могло бы предотвратить развитие заболевания.

Симптомы клещевых инфекций

«На начальной стадии клещевые инфекции проявляются как ОРВИ: температура, головная боль. Люди часто списывают это на простуду и не обращаются к врачам, хотя своевременное лечение могло бы предотвратить развитие инфекции», — подчеркнула Светлана Лучинина.

Она также отметила, что тяжелые и смертельные случаи энцефалита чаще всего регистрируются у непривитых людей, которые не обратились к врачу после укуса. Боррелиоз, хоть и не приводит к смерти, без лечения переходит в хроническую форму, вызывая серьезные проблемы со здоровьем.