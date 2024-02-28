В Челябинской области почти половина пациентов с редкими заболеваниями — дети

На обеспечение лекарствами орфанных больных направляют из регионального бюджета полмиллиарда рублей

«Также сотни миллионов рублей из областного бюджета идут на лекарственное обеспечение. Большую помощь оказывает Фонд поддержки детей „Круг добра“. Совместно с региональным Минздравом детей обеспечивают не только медикаментами, но и техническими средствами реабилитации, изделиями медицинского назначения. За счет средств Фонда „Круг добра“ обеспечиваются 210 человек по 25 нозологиям. В 2023 году вклад фонда составил 1776 млн рублей»,

— рассказала Ирина Гехт.