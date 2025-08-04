В Челябинской области почти 85% дорог соответствуют нормативам

Южный Урал вошел в топ‑3 регионов по качеству трасс

Челябинская область расположилась на третьем месте рейтинга российских регионов по качеству автомобильных дорог. По данным на конец 2024 года, здесь приведено в нормативное состояние 84,2% дорог регионального и местного значения, передают исследователи «РИА Новости».

На первом месте в рейтинге расположилась Москва — там 100% дорог приведено в нормативное состояние. На втором месте Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, где 89,4% дорог соответствуют нормативам. Замыкает тройку лидеров Челябинская область.

Аутсайдеры рейтинга — Волгоградская, Кировская и Архангельская области, где в нормативное состояние приведено 28,9%, 27,9% и 16,9% дорог соответственно.

В целом по стране нормативным требованиям отвечают 54,8% дорог. Это на 0,7% выше уровня 2023 года.

В Челябинской области ремонту дорог уделяется особое внимание. Так, в 2024 году в регионе построили, реконструировали и отремонтировали почти 840 километров дорог, сообщил губернатор Алексей Текслер в обращении к Законодательному собранию Челябинской области. В этом году работы продолжаются. Особое внимание уделяется подъездам к больницам, школам и другим соцучреждениям.