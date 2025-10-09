В Челябинской области почти 600 пар распишутся в красивые даты октября

ЗАГСы подсчитали количество поданных на эти дни заявлений

Зеркальные и просто красивые даты, в которых присутствует игра цифр, вызывают большой интерес у влюбленных. Только в октябре почти 600 пар планируют расписаться с оглядкой на дату в календаре, сообщает пресс-служба Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области.

Так, на регистрацию брака 10.10.25 подано 215 заявлений, а на 25.10.25 ЗАГСы области получили 335 заявлений. Этим красивым датам не конкурент обычный день 14.10.2025 — на него подано 44 заявления.

«Количество бракосочетаний с начала года в сравнении с прошлым годом остается стабильным и практически не изменилось», — подчеркнула председатель Государственного комитета по делам ЗАГС Челябинской области Людмила Рерих.

Ранее психолог рассказала, сколько пары должны встречаться до свадьбы.



