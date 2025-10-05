Жители Челябинской области, имеющие большой педагогический стаж, могут досрочно выйти на пенсию. Такой возможностью уже воспользовались 28,7 тысячи учителей. В пресс-службе регионального отделения Социального фонда рассказали, какие условия необходимо соблюсти, чтобы уйти на заслуженный отдых.
«Педагогические работники имеют право выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий: наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 25 лет стажа в соответствующих должностях и учреждениях»,— уточнили в ведомстве.
При этом выйти на пенсию досрочно могут не только преподаватели, но и тьюторы, и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, и преподаватели-организаторы основ безопасности и защиты Родины. За последние два года изменения коснулись более 1300 человек, работающих в сфере образования.
Отмечается, что при оформлении пенсии учитывается период повышения пенсионного возраста. Например, в 2026 году на заслуженный отдых уйдут те, то выработал необходимый стаж в 2022 году. А те, кто выработает его в этом году, смогут выйти на пенсию в 2030-м.
Узнать о выработанном стаже можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги».