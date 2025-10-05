В Челябинской области почти 29 тысяч педагогов получают пенсию

Учителя имеют право уйти на заслуженный отдых досрочно

Жители Челябинской области, имеющие большой педагогический стаж, могут досрочно выйти на пенсию. Такой возможностью уже воспользовались 28,7 тысячи учителей. В пресс-службе регионального отделения Социального фонда рассказали, какие условия необходимо соблюсти, чтобы уйти на заслуженный отдых.

«Педагогические работники имеют право выйти на пенсию досрочно при соблюдении определенных условий: наличии 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов и не менее 25 лет стажа в соответствующих должностях и учреждениях»,— уточнили в ведомстве.

При этом выйти на пенсию досрочно могут не только преподаватели, но и тьюторы, и советники директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями, и преподаватели-организаторы основ безопасности и защиты Родины. За последние два года изменения коснулись более 1300 человек, работающих в сфере образования.

Отмечается, что при оформлении пенсии учитывается период повышения пенсионного возраста. Например, в 2026 году на заслуженный отдых уйдут те, то выработал необходимый стаж в 2022 году. А те, кто выработает его в этом году, смогут выйти на пенсию в 2030-м.

Узнать о выработанном стаже можно, заказав выписку из индивидуального лицевого счета на портале «Госуслуги».