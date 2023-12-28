В Челябинской области почти 200 пар подали заявки на бракосочетание перед Новым годом

У ЗАГСов появилась работа в канун праздников

В последние дни 2023 года, 30 и 31 декабря, сыграют свадьбы 199 южноуральских пар. Об этом сегодня, 28 декабря, сообщил Государственный комитет по делам ЗАГС Челябинской области.

В ближайшую субботу священными узами свяжут свои жизни 114 пар, а непосредственно в канун Нового года — 85 пар.

В комитете по делам ЗАГС напомнили, что 2024 год объявлен в России Годом семьи. В связи с этим в стране стартовал проект «Всей семьей». Об условиях участия в конкурсе можно узнать из материала Первого областного информагентства. Среди самых активных разыграют путешествия и другие призы.