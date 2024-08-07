В Челябинской области почти 2 тысячи женщин за год могут сделать ЭКО бесплатно

Оно помогает даже при бесплодии обоих партнеров

В Челябинской области за первую половину 2024 года 1121 женщина прошла процедуру искусственного оплодотворения. Всего за год получить эту услугу, преодолеть проблему бесплодия и стать мамами могут 1,9 тысячи женщин. Как рассказали в территориальном ФОМС, чтобы пройти ЭКО бесплатно, нужно просто обратиться в поликлинику по месту жительства.

ЭКО — наиболее эффективный способ преодоления бесплодия: его назначают при бесплодии одного из родителей и даже при одновременном сочетании женского и мужского бесплодия у пары. Все этапы проведения ЭКО включены в медицинскую страховку для женщин — на это в 2024 году, к примеру, в регионе выделен 231 миллион рублей. Исключение составляет только использование донорского материала и суррогатное материнство — их необходимо будет оплатить самой паре.

Сегодня в Челябинской области ЭКО в рамках ОМС проводят восемь больниц: две государственные и шесть частных. Для того чтобы получить процедуру экстракорпорального оплодотворения, нужно обратиться в свою поликлинику и пройти необходимые исследования. После этого документы о парах передаются в региональную комиссию министерства здравоохранения, где в течение 10 дней будут рассматривать поданную заявку. В случае положительного решения челябинцам выдается направление на проведение ЭКО с правом выбора медицинской организации.