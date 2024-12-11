В Челябинской области по программе «Земский тренер» уже работает 50 человек

Это люди, которые из крупных городов переехали в сельскую местность

На прямой линии губернатора прозвучал вопрос об индексации зарплаты земских тренеров.

«В регионе мы продолжим реализацию этой программы по поручению президента. И федеральное министерство со следующего года эту программу начнет. И, я надеюсь, в том числе и Челябинская область будет включена. Это значит, что мы сможем привлечь еще больше тренеров в сельскую местность», — отметил губернатор.

Зарплата у земских тренеров средняя по экономике, и она будет индексироваться.

Что касается общих индексаций, с 1 января будет индексация зарплаты работников бюджетной сферы на 4%.