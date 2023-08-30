В Челябинской области по‑прежнему будет прохладная и дождливая погода

В отдельных районах ожидаются ливни

Сегодня, 30 августа, в Челябинской области будет хмуро, дожди не прекратятся. Теплее пока не станет: синоптики областного Гидрометеоцентра по-прежнему обещают около +11 градусов.

В Челябинске температура воздуха утром составит около +8°C, днем столбики термометров установятся в пределах от +12 до +14°C. Погода ожидается облачной, пройдет дождь. Ветер северной четверти от 8 до 13 метров в секунду.

Не прекратятся осадки и в Челябинской области: синоптики прогнозируют дожди, в отдельных районах региона пройдут ливни. В утренние часы обещают около +8°C, местами ниже. Днем температурные значения поднимутся до +11…+16 градусов. В горах будет холоднее. Ветер северного направления 8—13 метров в секунду, порывы могут достигать 16—21 метра в секунду.