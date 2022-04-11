В Челябинской области по поручению Алексея Текслера проведут ревизию бесхозных дорог

Миндортранс вместе с главами муниципалитетов проведет эту работу до конца лета 2022 года

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о результатах проверки, которую он инициировал после массового ДТП в Златоусте. Тогда из-за некачественной уборки дорог столкнулись сразу 17 автомобилей. Глава региона написал об этом в своем телеграм-канале.

Оказалось, что участок дороги, где произошла авария, подрядчиком не обслуживался.

«Это и так очевидно по видео, которые все видели. Обслуживание этого участка и вовсе не предусмотрено муниципальным контрактом на содержание дорог. Проще говоря, половина дороги бесхозная. В голове это не укладывается: как можно одну половину дороги обслуживать, а другую нет?» — написал губернатор.

Кроме того, специалисты регионального Миндортранса выяснили, что есть еще несколько бесхозных дорог в городе. Алексей Текслер дал главе Златоуста Максиму Пекарскому поручения. Администрации нужно в ближайшее время взять дороги на баланс и обслуживать их.

Глава региона допустил, что аналогичные проблемы есть и в других муниципалитетах. Поэтому он дал задание Миндортрансу вместе с главами муниципалитетов за весну и лето провести ревизию бесхозных дорог, чтобы в дальнейшем за ними следить.

«Рисковать здоровьем людей и их имуществом недопустимо. В сентябре вернусь к этому вопросу, проверю, как исполнили», — добавил Алексей Текслер.