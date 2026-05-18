В Челябинской области по наказам жителей появляются новые дома культуры

В качестве примера губернатор привел Дом творчества в селе Каратабан

В селе Каратабан Еткульского округа работает обновленный культурно-досуговый центр. Недавно там появилась сцена, сообщает губернатор Алексей Текслер в своем канале в «Максе».

Дом культуры начал свою работу в 2016 году. Здесь 17 кружков и библиотека. Но все эти годы у творческих коллективов не было главного — своей сцены. Выступления проходили в холле или прямо на улице.

Ситуация изменилась в апреле 2025 года после обращений местных жителей и участников творческих коллективов. По просьбе селян в ДК оборудовали большой зрительный зал. Реконструкция прошла в рамках Народной программы «Единой России» при поддержке партийного проекта «Культура малой Родины».

Капитальные работы завершили к концу июля — к 281-й годовщине основания села. Теперь в обновленном ДК есть все: просторный зрительный зал, новая мебель, современный свет и звук, сцена для репетиций и выступлений.

Особенно эти перемены важны для народного ансамбля «Заряница», который известен далеко за пределами Челябинской области. Благодаря переменам, теперь коллектив может радовать поклонников на современной площадке.