В Челябинской области планируют возобновить поставки куриного мяса в Казахстан

Введенные ранее ограничения связаны с птичьим гриппом

Россия и Казахстан рассматривают возможность снятия ограничений из-за неблагополучной обстановкой по птичьему гриппу и возобновления поставок птицеводческой продукции. О начале двусторонних переговоров между службами ветеринарного и фитосанитарного надзора сообщает областное управление Россельхознадзора. При согласии сторон начнутся обоюдные поставки мяса птицы и яиц из Ростовской, Саратовской, Челябинской областей, Ставропольского края, Республики Башкортостан Российской Федерации и Северо-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей Республики Казахстан.

По данным управления Россельхознадзора Челябинской области, 5 апреля в формате видеоконференции прошли переговоры заместителя руководителя Россельхознадзора Константина Савенкова с председателем комитета ветеринарного контроля и надзора министерства сельского хозяйства Республики Казахстан Аскаром Жакупбаевым.

Стороны обсудили возможность снятия взаимных ограничений, введенных ранее из-за вспышек птичьего гриппа в ряде регионов двух стран.

«В соответствии с законодательством Евразийского экономического союза и рекомендациями Кодекса наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) рассматривается возможность возобновления обоюдных поставок птицеводческой продукции из Ростовской, Саратовской, Челябинской областей, Ставропольского края, Республики Башкортостан Российской Федерации и Северо-Казахстанской, Актюбинской, Павлодарской и Акмолинской областей Республики Казахстан», — сообщает региональное управление.

Решение о полном снятии ограничений и возобновлении поставок пройдет при очной встрече руководителей ведомств. Напомним, в Челябинской области карантинные меры по птичьему гриппу вводили по очагам заражения в отдельных населенных пунктах. Информагентство «Первое областное» опубликовало инструкцию, как заметить первые признаки заболевания и принять меры предосторожности для домашней птицы.

Накануне стало известно, что Казахстан снимает ограничения на сухопутной границе с Россией. Российская Федерация сняла свои ковидные ограничения со своей стороны для граждан еще 31 марта.